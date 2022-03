Hver tredje patient oplever at ventetid på akutcentre er for lang

- Ordet siger jo i sig selv, at man kan forvente hurtig hjælp, så jeg kan godt forstå, at nogle synes, at det er utilfredsstillende at skulle vente.



- Mange akutmodtagelser prøver dog at forudse, hvor lang ventetiden er, afhængig af patienternes tilstand, så de mindst syge bliver tildelt faste tidspunkter, så de kan vente derhjemme, frem for at vente på akutmodtagelserne, siger Ulla Astman.

På trods af utilfredshed med lange ventetider, så svarer patienterne, at personalet er venligt og imødekommende.

Samtidig lyder det, at personalet giver forståelig information.

- Men vi kan helt sikkert blive bedre til at informere om ventetider. Som patient vil man gerne løbende holdes up-to-date med ventetiden frem for at vente i uvished, siger Ulla Astman.

/ritzau/