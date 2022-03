Hver tredje har fysiske symptomer længe efter coronasmitte

Omkring hver tredje oplever fysiske symptomer 6-12 måneder efter coronasmitte.

Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI). Det oplyser SSI i en pressemeddelelse torsdag.

Det er særligt smags- og lugtesansen, som giver problemer længe efter smitten. Derudover er træthed blandt de hyppigste senfølger.

- Der tegner sig helt klart et billede af, at epidemien har påvirket mange danskeres sundhed, i lang tid efter at den akutte infektion er overstået.

- Nogle vil måske sige, at de senfølger, vores deltagere rapporterer, ikke nødvendigvis er alvorligt. Men det er helt tydeligt, at mange danskere oplever en forringelse af deres helbred, siger professor Anders Hviid fra SSI, som er en af de ledende forskere bag undersøgelsen.