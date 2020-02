Hver tredje cyklist bruger håndholdt mobil på jernhesten

Hver tredje cyklist bruger håndholdt mobiltelefon ofte eller engang imellem, når de kører på den tohjulede.

Det fremgår af en undersøgelse blandt 836 cyklister i alderen 18 til 65 år, som er udført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.

- Det er bekymrende at se, hvor mange der siger, at de bruger mobilen håndholdt, når de kører på cykel, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Læs også Kim er kørelærer og cyklist: Der er ingen grund til at udfordre hinanden

Flest mobilbrugere findes blandt cyklister i alderen 18 til 35 år. Her erkender 54 procent, at de bruger mobilen ofte eller engang imellem, når de træder i pedalerne.

- Ud over at det er forbudt, så er det også risikabelt, da det kan betyde, at man overser en anden trafikant eller for eksempel en kantsten, vælter og kommer alvorligt til skade, siger Lisbeth Sahl.

Sidste år blev 916 cyklister dræbt eller kom til skade i trafikken.

Bøde og brækkede ben

Rådet for Sikker Trafik kører sammen med Forsikring & Pension i disse uger en kampagne mod uopmærksomhed i trafikken.

Læs også Slut med rygning på Strøget: - Hvor skal folk gå hen?

- Et fald på cyklen kan have store personlige og økonomiske omkostninger for den enkelte, og derfor er det vigtigt, at vi får flere til at flytte fokus væk fra mobilen og i stedet koncentrere sig om trafikken.

- Falder man på sin cykel, så risikerer man brækkede lemmer, ødelagte tænder eller en hovedskade, siger chefkonsulent Nanna Dalsgaard Wilkens, Forsikring & Pension.

Læs også Mand skulle på sugardate - men blev mødt af mænd med masker

Det koster 1000 kroner i bøde, hvis man bruger håndholdt mobil på cykel.

Seniorprojektleder Lisbeth Sahl tror ikke, det vil afhjælpe problemet at hæve bødetaksten.

Bør være bedre rollemodeller

- Jeg tror mere, det handler om, at vi alle sammen - både cyklister og bilister - skal være mere opmærksomme i trafikken.

- Og så handler det også om, at forældre skal være gode rollemodeller for deres børn.

- Hvis forældrene sidder og sender sms'er, når de kører bil, så vil børnene opfatte det som legitimt. Og så vil de kopiere adfærden, når de cykler, siger Lisbeth Sahl.

Læs også Drop fordommene - her har elcyklerne wow-faktor

Undersøgelsen er gennemført i november 2019 af analyseinstituttet Epinion.