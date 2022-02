Hver anden ledig over 50 år oplever at blive valgt fra

Og det kommer ikke bag på Verner Sand Kirk, der er direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser, at en høj alder kan føre til frasortering.

- Statistikkerne viser jo klart, at folks alder er helt afgørende for, hvor længe de er ledige. Seniorer har simpelthen en større risiko for at ende i langtidsledighed. Et utroligt spild i en tid, hvor der mangler hænder, siger han til Politiken.

Aske Juul Larsen, der er ph.d. og lektor i aldringsforskning på Københavns Universitet, kalder over for avisen tallene for massive.

Han mener, at evalueringen igen slår fast, at der i jobsøgningsprocessen sker diskrimination på baggrund af alder.