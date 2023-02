Hvad må man egentlig? Nu raser debat om reglerne i hundeskove

"Jeg kommer i Solbjerg hundeskov hver dag, og jeg synes, at folk der er gode til at styre deres hunde og holde øje med, at en hund ikke bliver kanøflet af andre. Jeg har to mindre hunde og føler mig ikke utryg ved at komme der", skriver Sanne Demant på Facebook.

Andre beskriver, hvor glade de er for at have deres hunde med i hundeskoven.

Forskellig tolkning af regler

Kæresteparret og gruppen som havde en konfrontation onsdag i Ebeltoft var også uenige om, hvad der egentlig skete under konfrontationen, og de har forskellige opfattelser af, hvordan hunde må opføre sig i skoven.

På Facebook giver flere borgere udtryk for, at det kan skabe problemer, at der er forskellige holdninger til, hvad reglerne for hundenes omgang med hinanden i hundeskoven bør være.

"Der er desværre en kæmpe risiko ved at tage sin hund med i hundeskov. Alle opdrager sine hunde forskelligt og har forskellige tilgange til, hvordan de kommunikerer sammen, og hvor meget man som ejer skal blande sig. Og man ved bare aldrig, hvem man kan møde der. For ikke at snakke om netop de kliker, der er opstået mange steder rundt omkring", skriver Anna Eriksen fra Rønde på Facebook.



"Tanken bag hundeskove er god, men problemet er, at alle tolker reglerne forskelligt. Og det kan skabe en dårlig kultur. Jeg har dog oplevet en hundeskov, som virkelig var god, og hvor der var en fælles forståelse", skriver Tonny Gautesen Møller på Facebook.

Problemet er ikke nyt for adfærdskonsulent ved Dansk Kennel Klub Lise Lotte Christensen.

- En af hovedårsagerne til at vi oplever de her problemer i hundeskovene er, at der er forskellige tolkning af reglerne i hundeskovene, og så at folk ikke kan kalde deres hund til sig, siger Lise Lotte Christensen.

Regel slåes fast

Der er forskellige typer hunde og hundeejere, fortæller Lise Lotte Christensen. Og de har forskellige oplevelser af at være i skoven, fordi det som kan virke helt ufarligt for en social unghund på et til to år, kan opleves meget skræmmende for en hund som måske ikke har så meget træning i omgang med andre hunde.

- Man skal finde ud af med sin egen hund, om den har det godt med så mange andre løse hunde. Man kan jo ikke vide, hvor mange løse hunde der er i en hundeskov, siger Lise Lotte Christensen og bemærker om reglerne:

- Ifølge Skov- og Naturstyrelsen handler det i princippet om, at der kun må være venlige hunde under kontrol, men hvad er forventningen til kontrol? Det er folk uenige om. Men det væsentlige er, at man skal kunne kalde sin hund til sig.