Hvad laver Albert Dyrlund i ny tv-serie?

Den kendte danske youtuber, der døde i Italien i sommer, har ganske rigtigt en rolle i PANIK, selv om det er en mindre rolle, og han faktisk først medvirker i episode fem af de otte afsnit, der udkommer.

Det oplyser instruktøren af PANIK Morten Urup.

Hans sidste medvirken

TV2 Østjylland har spurgt ham, om han og Wasabi Film har gjort sig nogle overvejelser om, hvorvidt Albert Dyrlund overhovedet skal medvirke i serien efter sin død, og svaret er klart; selvfølgelig skal han det.

- Jeg kendte Albert godt og havde lavet flere ting med ham. Han var med i både sæson et og to af GG Horsens (serie på TV2 Østjylland). Jeg betragtede ham som en ven, og jeg ved, at hvis han vidste, at det blev det sidste, han lavede, før han døde, ville han have grinet og været med på det, siger Morten Urup.

Instruktøren mener, det ville være direkte forkert at fjerne Albert Dyrlund fra serien.

- Jeg vil gå som langt som til at sige, at det ville have været fuldstændig uhørt, hvis man fjernede ham fra serien. Uden sammenligning ville det svare til, at man fjernede Heath Ledger (australsk skuespiller) fra Batman-filmen, efter den var klippet, fordi han døde kort efter.

Har forsøgt at kontakte familien

Han døde den 28. juli 2021 i en ulykke, hvor Albert Dyrlund faldt ud over en skrænt fra 200 meters højde i området Forcella Pana i Italien. Det skete, mens han var i færd med at filme en video til sin YouTube-kanal.