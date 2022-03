Hvad kan du gøre? Helt små ting gør stor forskel for ukrainske flygtninge

Det mener Anne Lejbach Jørgensen, der er seniorkonsulent i migrations- og flygtningesektionen ved Røde Kors.

- Det, de har mest brug for, er et netværk og at være med i et fællesskab, siger hun.

Ifølge konsulenten kan de ukrainske flygtninge have stor glæde af at være med i alt fra spejder- til idrætsforeninger for at blive en del af et fællesskab.

Vigtig hjælp i hverdagen

Anne Lejbach Jørgensen er en del af Røde Kors' indsats i Aarhus, og hun er derfor tæt på både frivillige og ukrainske flygtninge.

- Jeg har talt med flere flygtninge, der fortæller, at bare det, at nogen hilser på dem, når de er nede at handle, betyder noget, siger Anne Lejbach Jørgensen.