Husk billetten - nu bliver det dyrere at glemme den

"Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen," lyder det i pressemeddelelsen.

Midttrafik oplyser, at kontrolafgiften ikke har været reguleret siden 2011.

Forskellige priser

Arrivas kunder har allerede måttet punge ud med mere for at køre uden billet. Selskabet satte nemlig sin kontrolafgift op til 1000 kroner allerede 1. marts 2021. Dengang lød stigningen også på 33 procent - altså fra 750 kroner.

Arriva meddeler til TV2 ØSTJYLLAND, at man ingen aktuelle planer har om at hæve afgiften yderligere, men at der ingen garanti er for, at det ikke kan ske på længere sigt.

Hos DSB er kontrolafgiften på 750 kroner - og det bliver den ved med at være. Pressevagten hos DSB bekræfter, at man har besluttet ikke at hæve afgiften på nuværende tidspunkt. Også her lyder beskeden dog, at der ikke er nogen garanti for, at afgiften vil blive på det niveau på længere sigt.

DSB ændrede senest sin afgift den 1. oktober 2008. Dengang steg den fra 600 til 750 kroner.