Hundredvis af veteraner kan få sager om PTSD genoptaget

Gæld fra sagsomkostninger skal ikke stå i vejen for, at tidligere dømte kan finde deres vej ud af kriminalitet.

Det mener et flertal i Folketinget, skriver TV 2 Kosmopol. I Danmark ender 38 procent af tidligere indsatte tilbage i fængslet igen efter blot to år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Partier fra højre til venstre, herunder Socialdemokratiet, vil alle arbejde for en model, der i et eller andet omfang sænker gælden for nogle af de kriminelle, der kommer ud af fængslerne efter endt afsoning.