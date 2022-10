Hundredtusindvis står til afskæring fra netbank tirsdag

Mellem 300.000 og 500.000 borgere står til at miste adgangen til deres netbank, hvis de ikke får oprettet sig med MitID inden på tirsdag.



Det skriver avisen Politiken.

Siden MitID blev udgivet har der været en opgave i at få borgere flyttet fra det ældre system, NemID, over til det nye.

Og mens de nyeste tal ifølge Politiken viser, at langt størstedelen af NemID-brugerne har fået oprettet sig i MitID, mangler et mindretal af betydelig størrelse altså stadig statens nye it-løsning.

Allerede udskudt en gang

Det har i lang tid været muligt at bruge NemID til at logge på både offentlige tjenester som Borgerservice og sundhed.dk og private systemer som netbank og forsikringsselskaber.

Men for de to sidstnævnte ryger adgangen på tirsdag.

Det betyder, at man fra tirsdag skal være oprettet med MitID for at få adgang til eksempelvis sin netbank. Der kan man ikke længere logge ind med NemID.

MitID blev lanceret i slutningen af 2021.

Siden har det knebet med at få alle NemID-brugerne over til MitID, og skæringsdatoen er allerede blevet udskudt i fire måneder én gang.

Ifølge Politiken har ventetiden på at få hjælp fra Borgerservice været helt oppe på en måned, mens den i den seneste opgørelse var omkring ti kalenderdage.

I forbindelse med udskydelsen gav Finanstilsynet bankerne et påbud om, at de ikke må give adgang til bankerne med NemID-nøglekortet efter den 31. oktober i år.

Her kan man normalt også bruge NemID uden nøglekortet, hvis man har eksempelvis NemID-appen, men bankerne traf den beslutning at lukke helt ned for brugen af NemID efter skæringsdatoen.

Processen har i flere omgange fået kritik blandt andet fra Ældre Sagen, hvis direktør, Bjarne Hastrup, mener, at det er "en hel befolkningsgruppe", som bliver udelukket, hvis man ikke giver tid og hjælp til at komme over på MitID.