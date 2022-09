Hundeejere advares mod giftige kastanjer

Efteråret er over os, og det betyder, at blade i varme farver falder ned fra træerne og skovbunden prydes med kastanjer.

Men de blanke og brune frugter er ikke så harmløse, som de fremstår.

Kastanjer er nemlig giftige og kan være livsfarlige for hunde. Det skriver den internationale veterinærkoncern AniCura i en pressemeddelse.

Derfor skal man være ekstra opmærksom på, at de firbenede ikke gnasker i dem.

- Hestekastanjen, der er udbredt i den danske natur, indeholder stoffet aesculin, hvilket er giftigt for hunde at indtage. Det er også gældende for hestekastanjetræets blade, blomster og bark, siger dyrlæge Sanne Ross i meddelelsen.



Pas ekstra på hvalpe

Så hvis man fristes til at lave kastanjefigurer, som kan pynte i hjemmet, så må hunden ikke komme for tæt på.

- Særligt hvis man har en hvalp eller en ung hund, da de grundet deres store nysgerrighed er i større risiko for at blive forgiftet, siger dyrlægen videre i meddelsen.

Symptomerne ved en forgiftning vil normalt vise sig inden for to dage og i sjældne tilfælde allerede efter få timer. Hvis uheldet er ude skal man være opmærksom på symptomerne diarre, opkast, nedsat appetit og lammelse.

Hurtig reaktion

Det er afgørende for hunden, at man reagerer hurtigt og kontakter dyrlægen, hvis man har mistanke om en forgiftning.



- Hvis vi tilser hunden tidligt i forløbet, har vi mulighed for at behandle med et opkastmiddel, som i de fleste tilfælde vil få kastanjen ud af kroppen, inden den når til tarmsystemet, siger Sanne Ross.



Hvis kastanjen når videre til tarmsystemet, kan hunden i værste tilfælde dø. Den lille frugt kan nemlig sætte sig fast og stoppe passagen af foder i mavetarmsystemet.

- Det kræver akut operation for at fjerne fremmedlegemet i mavetarmkanalen, hvilket vi naturligvis helst vil undgå, siger dyrlægen.