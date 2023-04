Hospitalerne skal tage ansvar tre døgn efter udskrivelse

Patienterne på hospitalerne i Region Midtjylland kan se frem til, at hospitalerne fremover skal beholde ansvaret for den videre behandling i 72 timer - altså tre døgn - efter udskrivelse. Det meddeler Region Midtjylland i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Beslutningen om at indføre modellen blev vedtaget på regionsrådsmødet onsdag.

Ifølge regionens pressemeddelelse skal den nye ordning være med til at sikre, at hospitalerne tager større ansvar for det samlede behandlingsforløb, og man håber, at det vil øge trygheden og patientsikkerheden for borgere og deres pårørende.

- Nu gør vi overgangen fra hospital til hjem, kommunal akutplads eller plejehjem tryggere for borgere og pårørende. Ved at sikre sammenhæng i behandlingen på hospitalet og tiden derefter. Ideen har vi fra hospitalerne i Hovedstaden. Deres gode erfaringer vil vi bruge i en midtjysk version, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Vil nedbringe genindlæggelser

Håbet er desuden, at ordningen kan være med til at nedbringe unødvendige genindlæggelser.

Det skal ske ved, at hospitalet - og den afdeling, som har udskrevet en patient, skal hjælpe kommune, almen praksis eller lægevagten med at svare på spørgsmål, som kan opstå efter udskrivelsen. Det kan for eksempel være om medicin eller følger af behandlingen på hospitalet.

Region Midtjylland forventer, at man efter at have udformet en aftale i samarbejde med kommuner og praktiserende læger, vil kunne beslutte en endelig ordning på regionsrådets møde i juni.