Holder skarpt øje med danske OL-atleters sociale medier

Et væld af regler forhindrer atleterne i at promovere og nævne egne sponsorer under OL i Paris.

Mange af de danske deltagere er vant til at bruge sociale medier til at fremhæve produkter eller virksomheder, der har hjulpet dem med at præstere, men under sommerlegene kan hammeren falde, hvis retningslinjerne omgås.

Ansvaret for at kigge de danske udøvere over skulderen ligger først og fremmest hos den nationale olympiske komité i Danmark. For at få det fulde overblik har Danmarks Idrætsforbund (DIF) hentet hjælp udefra, fortæller chef de mission Søren Simonsen.

- Vi er forpligtet til at holde øje med, om folk bryder reglerne, så vi har sat et advokatfirma til at foretage overvågningen i Danmark.

Ritzau