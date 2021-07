Højeste smittetal i 11 måneder: Epidemi er på fremmarch

Det seneste kontakttal er det højeste siden august sidste år, hvor det også var på 1,3. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

På daværende tidspunkt var antallet af daglige smittetilfælde omkring 100 om dagen, mens det i juli har svinget mellem 300-850 med en stigende tendens de seneste dage.

Smittetallene kan ikke sammenlignes en til en, fordi adgangen til test i dag er meget nemmere end sidste sommer.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronapandemien.

Derudover følger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.