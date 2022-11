Højeste prisstigninger i 40 år

Få et overblik over prisudviklingen hos nogle af de varegrupper, hvor prisen er steget mest, her:

* Naturgas: 138,5 procent.

* Andre spiselige olier end olivenolie: 102 procent.

* Margarine og andre vegetabilske fedtstoffer: 42,9 procent.

* Diesel: 37,6 procent.

* Smør: 34,7 procent.

* Mælk: 27,9 procent.

* Fjerkræ: 27,6 procent.

* Pastaprodukter og couscous: 27,4 procent.

* Babymad: 27 procent.

* Materialer til vedligeholdelse af bolig: 24,5 procent.

* Kaffe: 23,3 procent.

Kilder: Danmarks Statistik.

/ritzau/