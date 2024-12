Hjemmesider gik i sort efter et cyberangreb

Den sikkerhedsløsning, som skulle sikre, at kunder stadig kunne ringe 112 under et nyligt stort TDC-nedbrud, fejlede.

Nedbruddet skabte blandt andet problemer hos Østjyllands Politi, som måtte sende alle vogne på gaden for at gøre sig mest tilgængelige i tilfælde af, at borgere ikke kunne komme igennem på telefonen. I både Aarhus og Silkeborg Kommune måtte hjemmeplejen køre ekstrature, da der ligeledes var problemer med nødkaldet.

Det skal der findes en løsning på, mener den samlede telebranche ifølge DR.

- Vi påtager os fuldt ud at afsøge en løsning på problemet. Det står øverst på vores liste, og jeg tror på, at vi ret hurtigt kan få et overblik over, hvordan vi praktisk griber det an. Det er en alvorlig situation, når folk ikke kan ringe 112, og det skal vi gøre bedre, siger direktøren i Teleindustrien, Jakob Willer, til DR.

TDC's franske topchef Michel Jumeau har tidligere beklaget nedbruddet i et interview med Berlingske.