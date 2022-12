Historisk mange konkurser i Østjylland - og det bliver værre

Kristian Skriver forklarer, at mange virksomheder lider under de lån og hensættelser de fik under coronaperioden, der nu skal betales tilbage til staten.

Lånene var med til at holde mange selvstændige kørende på trods af coronakrisen, men nu er de med til at knække nakken på virksomheder på stribe.

- De coronalån skal betales tilbage, og det gør de fleste, men der er desværre nogen, der ikke kan, siger Kristian Skriver.

På landsplan er det 43 procent af alle konkurser i år, der skyldes coronalån, der ikke kan betales tilbage.