Historisk forskel: - Rigtig dyrt at eje en dieselbil lige nu

Det er særligt private forbrugere, stigningen rammer hårdt. Diesel har som udgangspunkt en lavere afgift end benzin af hensyn til erhvervslivet.

Men de private forbrugere betaler en udligningsafgift, der skal udligne forskellen i afgifter på benzin og diesel.

Dertil kommer, at mange betaler en højere afgift for deres dieselbil, end man gør for andre typer biler.

- Det er rigtig dyrt at eje en dieselbil lige nu, siger Ilyas Dogru.

Og der går et stykke tid, før det ændrer sig.

- Vi skal på den anden side af vinteren, og så skal vi se, om efterspørgslen falder. Udsigten til recession betyder som regel lavere efterspørgsel og billigere oliepriser, men vi skal hen over vinteren for at se, om det bliver bedre, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.