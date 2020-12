Heunicke får en politisk næse for minksag

Enhedslisten har længe kritiseret regeringen for at have handlet for langsomt i minksagen. Blandt andet i forhold til information om mutationer i mink, hvilket var til fare for coronavaccine.

Og støttepartiet spillede en hovedrolle, da Mogens Jensen (S) blev væltet som fødevareminister. Mogens Jensen gik af som minister i sidste måned.

I den konkrete sag var Heunicke 22. september advaret om mutationsproblemet og den potentielle fare for folkesundheden. Men den information blev ikke med det samme sendt videre til Folketinget.

- Det er vigtigt at få sendt et signal om, at så væsentlige oplysninger, der har konkret betydning for folkesundheden i Danmark, at når de havner på ministerens bord, skal de naturligvis videregives til covid-19-følgegruppen og Folketinget, siger Hvelplund.