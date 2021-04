Heunicke afviser hurtigere genåbning: Må ikke miste kontrol

Et stabilt antal indlagte med corona har tirsdag fået Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti til opfordre til at fremrykke hele eller dele af planen for genåbningen af Danmark med en uge.

De har dog ikke fået overtalt sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han afviser tirsdag eftermiddag idéen over for DR.

- Vi er nødt til at tage det i etaper og være sikre på, at vi ikke mister kontrollen, siger han til DR.

- Vi kan se, at de lande, hvor der er åbnet markant og hurtigt på samme tid, pludselig bliver oversvømmet af de her mutationer, og så må de lukke ned markant på samme tid.