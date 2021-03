Hestesporten lukker ned: Forbund frygter smittespredning

- Vi skal have kigget nærmere på, om det er noget, der skal have konsekvenser, for det er ikke optimalt, at der er få mennesker, som ender med at ødelægge det for en masse andre.

- Det må ikke ende med at blive sådan, at man bare gør, som det passer sig, for så vil man skulle lukke ned igen, da hesteherpes spreder sig hurtigt, siger Julie Servé Regtved.

Hesteejere vil blive kontaktet ved smitte

Forbundet påpeger, at det ikke er vurderingen, at der er en høj risiko for smittespredning, men at nedlukningen af sporten skyldes, at forbundet ikke længere kan stå inde for smitteinddæmningen.

Skulle der blive konstateret smitte, så vil de involverede hesteejere blive informeret.

- Vi kontakter ejerne til de heste, der har været til samme stævner eller ponymålinger som dem, der har brudt karantænereglerne, såfremt der konstateres smitte hos dem, som de kan have bragt med til aktiviteterne, siger Julie Servé Regtved.