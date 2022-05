Her rammer helligdags-trafikken Østjylland

Ny grafik

Som noget nyt har Vejdirektoratet brugt en anderledes grafik til at illustrere spidsbelastnings-tidspunkterne. Det sker på opfordring fra farveblinde, som har haft svært ved at se farvene på de tidligere brugte.



- Det har de har haft svært ved at tyde de tidligere, så det her er et forsøg på at imødekomme de ønsker, vi har fået, siger Peter Bruun-Mogensen.