Her fjerner de alle russiske varer fra hylderne

Salling Group vælger nu at fjerne alle russiske varer fra deres butikker.

Det gælder blandt andet russiskproduceret vodka, tandpasta og chokolade. I alt 20 forskellige varer forsvinder fra hylderne i koncernens butikker, der omfatter Netto, Føtex, Bilka og Salling.

- I lyset af situationen i Ukraine synes vi, at det er det rigtigste at gøre, siger Henrik Vinther, Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bakker op om det ukrainske folk

Varerne vil blive fjernet, så snart Salling Group har dannet sig et overblik over, hvor de forskellige varer kommer fra. Det gælder både i Danmark, Polen og Tyskland.

- Vi er en virksomhed, der lever af at drive virksomhed på en ordentlig måde. Når der kommer sådan en krise her, så er det vigtigt, at vi stiller os på den rigtige side og viser, hvem vi bakker op. Her bakker vi selvfølgelig op om det ukrainske folk og den situation, de står i, siger Henrik Vinther Olesen.

Salling Group har endnu ikke taget stilling til om varerne skal destrueres eller doneres væk.