Her får vælgerne ekstra tid til at brevstemme

Favrskov-, Horsens-, Norddjurs-, Randers-, Silkeborg- og Syddjurs Kommune er blandt nogle af de kommuner, som har valgt at forlænge åbningstiderne på den sidste dag med mulighed for at brevstemme.

Få et overblik over østjyske borgerservicer og bibliotekers åbningstider med mulighed for at brevstemme fredag 12. november her:





Favrskov

Borgerservice i Hinnerup: 9.00-18.00

Hinnerup Bibliotek: 10.00-16.00

Hadsten Bibliotek: 10.00-16.00

Hammel Bibliotek: 10.00-16.00

Ulstrup Bibliotek: 10.00-16.00





Horsens

Borgerservice: 9.00-18.00

Brædstrup Bibliotek: 13.00-17.00

Horsens Bibliotek: 9.00-17.00





Norddjurs

Borgerservice: 10.00-17.30

Ørsted Bibliotek: 10.00-17.30

Auning Bibliotek: 10.00-17.30





Odder

Borgerservice: 10.00-17.00

Odder Bibliotek: 10.00-17.00





Randers

Borgerservice: 9.00-19.00

Randers Bibliotek: 16.00-19.00





Samsø

Borgerservice: 9.00-16.00





Silkeborg

Borgerservice: 8.15-18.00





Skanderborg

Borgerservice: 9.00-16.00

Galten Bibliotek: 11.00-17.00

Hørning Bibliotek: 11.00-17.00

Ry Bibliotek: 11.00-17.00

Skanderborg Bibliotek: 11.00-17.00





Syddjurs

Borgerservice i Ebeltoft: 9.00-16.00.

Det mobile valgsted i Ryomgård ved XL-byg Ryomgård Tømmerhandel og Byggecenter: 9.00-11.30





Aarhus

Borgerservice: 9.00-17.00

Åby Bibliotek: 10.00-17.00

Viby Bibliotek: 10.00-17.00

Risskov Bibliotek: 10.00-17.00

Højbjerg Bibliotek: 10.00-17.00