Her er huspriserne steget mest i Østjylland - og det er IKKE Aarhus

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, kommer de højere priser i størstedelen af landets 98 kommuner som følge af mange handler og et lavt udbud af huse.

- Stigningerne er bredt forankrede i store dele af landet, dog med et par undtagelser, siger Birgit Daetz i en pressemeddelelse.

I Østjylland er priserne steget i samtlige kommuner. I vores del af landet er det særligt Norddjurs, Favrskov, Silkeborg og Syddjurs hvor priserne er gået på himmelfart. Her er prisen for et hus steget med 13,7, 9,5, 9,2 og 9,3 procent i gennemsnit det seneste år.

I den anden ende af skalaen finder vi Odder, hvor huspriserne kun er steget med 1,7 procent, viser Boligsidens tal.