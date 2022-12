Her er fridagene i 2023 - og der er flere af dem

Der er flere helligdage på hverdage og flere forlængede weekender i det kommende år, der om få dage skydes i gang.

Det skriver Fagbladet 3F.

Samlet set er der tale om op mod ni ekstra fridage i 2023, der ikke ligger i en weekend. Det er ifølge fagbladet tre dage flere end i 2022.

2023 begynder med nytårsdag den 1. januar, som dog falder på en søndag.

Tidlig påske

Ved indgangen til foråret følger påsken, som i år falder tidligere end i 2022. Påsken ligger i år fra den 6. april til 10. april.

Skærtorsdag og langfredag falder den 6. og 7. april. 2. påskedag ligger mandag den 10. april.

Dernæst følger 1. maj, der er arbejdernes internationale kampdag. Det er ikke er en helligdag men en del virksomheder har tradition for at holde helt eller delvist lukket på denne dag.

1. maj falder i 2023 på en mandag.

Sidste bededag?

Lige i hælene af 1. maj kommer store bededag, som er en helligdag. Den falder fredag den 5. maj i 2023.

Det kan dog blive den sidste af slagsen, for hvis det står til den nye SVM-regering, skal en helligdag inddrages for at finansiere øgede forsvarsudgifter, og det kan meget vel blive store bededag. Det vil i så fald gælde fra 2024.

Kristi himmelfart er den næste helligdag i kalenderen.

Den ligger altid på en torsdag, og i 2023 bliver det den 18. maj.

Dernæst kommer pinsen, som altid falder 50 dage efter påske.

I 2023 ligger 1. pinsedag søndag den 28. maj. Imens ligger 2. pinsedag mandag den 29. maj.

Grundloven fejres på en hverdag

Til gengæld er der i 2023 en hverdagsfridag på grundlovsdag, som de seneste to år er faldet oven i en weekend.

I 2023 falder grundlovsdag den 5. juni på en mandag.

Grundlovsdag er ikke en helligdag og dermed ikke en fridag for alle. Men ligesom for 1. maj er dagen for en del virksomheder en halv eller hel fridag.

Derfra er der ingen helligdage, før vi når juletid.

I to år har julen været en såkaldt arbejdsgivervenlig jul, fordi juleaften har ligget på en fredag i 2021 og i 2022 på en lørdag.

Juleaften i 2023 falder på en søndag. Det betyder, at juledag er en mandag, og at 2. juledag er en tirsdag.

Årets sidste dag - nytårsaften - falder således også på en søndag.