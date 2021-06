Her er de østjyske EM-stjerner

Selvom han har været en international stjerne i mange år, så nyder barndomsklubben Lund IF stadig godt af at have opfostret Simon Kjær.

Transferreglerne har nemlig sørget for, at klubben i løbet af årene samlet har fået omkring tre millioner kroner i kassen i forbindelse med, at Simon Kjær er blevet købt og solgt i udlandet.