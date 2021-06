Her er Danmarks nye EM-sang

Hele landsholdet synger med

Sangen skal til sommerens EM være den fælles slagsang for det danske fodboldlandshold.

- Vi synes, det er vildt at være en del af, at vi spiller tre hjemmebanekampe, for det er historisk, og det kommer vi sikkert ikke til at opleve igen i vores liv, sagde bandets ene forsanger, Anders SG, til Ritzau tidligere på ugen, da det kom frem, at netop Alphabeat skulle stå bag sangen.