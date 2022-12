Her er årets mest populære Facebook-videoer

Flere hjemmelavede løsninger sikrer Steen et usædvanligt lavt varmeforbrug, mens en flok legesyge delfiner i Aarhus-bugten charmerede sig ind på tusindvis af østjyder.

Det er nemlig nogle af de historier, der har fået allermest opmærksomhed på TV2 ØSTJYLLANDs Facebook i år.

Men på toppen ligger historien om en skralder fra Aarhus. Over en million mennesker har set, hvordan Sofie Juel Andersen kan leve for et madbudget på 0 kroner.

Se, eller gense årets ti mest populære videoer her:

10. Luksusbiler gav børn på hospice stor oplevelse

Rigmanden Jacob Risgaard og Cool Car Race besøgte i juni hospice for børn i Rønde.

Håbet var, at børnene for en stund kunne glemme deres sygdom og have det sjovt med de skøre mennesker og biler.