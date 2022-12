Her er årets mest læste historier

2. Carsten impulskøbte Danmarks måske billigste hus helt uden at have set det

De færreste ville turde at gøre som Carsten Pedersen, der februar impulskøbte et lille hus i Hammelev nord for Grenaa på Djursland - uden at have set det.

75.000 kostede det, og det viste sig at indeholde et mystisk laboratorie, som den tidligere ejer havde installeret. Carsten drømmer nu om at føre huset tilbage til dets storhedstid.