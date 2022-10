Helt ny video: Sådan ser silo-brand ud indefra

Lastbilen er monteret med den meget lange arm, for at sikre at føreren af lastbilen ikke er inde i siloen. Det er nemlig alt for farligt, fortæller Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen.

- Det er ikke længere forsvarligt at have personale under taget, og derfor er der brug for flere fjernstyrede køretøjer, siger Kasper Sønderdahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er i øjeblikket ikke udpræget fare for, at taget styrter sammen, men heller ingen garanti for, at det holder.