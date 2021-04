Havecentre melder klar til coronasikker påskehandel

Centerchefen hos Plantorama i Randers fortæller, at de har to medarbejdere, som agerer coronavagter og sørger for at spritte af, og at der bliver holdt afstand.



- Vi har et kundemaksimum på 250 personer, og der er vi ikke oppe, som det ser ud nu, siger centerchefen.

Vagter og sprit

Hos Family Garden Odder er der masser af kunder i butikken, men heller ingen fare for, at de overskrider deres maksimale kundekapacitet på 225 ifølge butiksansvarlige Søren Lauridsen.

- Der når vi aldrig op. Ikke engang halvdelen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.