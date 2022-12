Har kørt spirituskørsel 500 gange: Og hun har ikke tænkt sig at stoppe

- Der er en traktor, vi skal overhale. Og det bliver så lidt uheldigvis i et sving, hvor der kommer en modkørerende bil. Og så kører vi sammen, så forenden på begge biler er smadret, fortæller Sofie.

Vennegruppen er bagefter i panik. De er ikke bare kørt sammen med en anden bil, de har også kørt spirituskørsel. Så de vælger at stikke af fra gerningsstedet.

- Så kunne vi ikke blive dømt for at være beruset, for det skal jo måles. Det nytter ikke noget, at der kommer nogen bagefter og siger 'vi tror, at de var fulde', hvis ikke de kan bevise det, siger Sofie.

Har ikke tænkt sig at stoppe

Sofie fortæller, at når hende og hendes venner har drukket mest, mens de kører bil, er de oppe på 10-15 genstande.

Hun indrømmer, at det kan påvirke deres kørsel, men i de fleste tilfælde mener hun ikke, at det er et problem.

- Jeg tror helt ærligt ikke på, at hvis du drikker seks øl og kører, at det har gjort nogen forskel, siger Sofie.