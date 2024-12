"Benny Brækjern" har skiftet mønster i julen: Har fundet ny måde at snyde på

Men noget tyder på, at julen ikke længere er en højtid for indbrudstyve.

- Det er ikke sikkert, at "Benny Brækjern" sidder bag tastaturet og snyder folk. Men vi kan se, at kriminalitetsformen ændrer sig, forklarer Christian Berthelsen.

Siden da er antallet af indbrud forblevet på et lavt niveau, og det skyldes blandt andet ifølge politiet, at kriminaliteten er flyttet over på de digitale platforme.

- Det er dermed ikke sagt, at det hele begynder at stige igen. Her skal man også se på, hvor helligdagene ligger, og hvornår vi tager hjemmefra. I den her periode tager folk afsted tidligere, og så står husene alene i længere tid, siger han.

Desuden mener politiet også, at danskerne generelt er blevet bedre til at passe på deres huse, ligesom at det er svære for tyvene at afsætte hælervarerne.

Det er nemmere for kriminelle at snyde sig til penge direkte på digitale platforme, lyder det.

- Vi er ikke nået derhen, hvor danskerne er lige så gode til at passe på i deres færden på internettet, som de er til at passe på deres huse, siger Christian Berthelsen, som dog påpeger, at de kriminelle er blevet "ufatteligt dygtige" til at snyde folk på internettet.

- Det kunne også ske for mig, selvom at jeg er ansat i politiet.

- Man bør ikke være for skråsikker

Også Midt- og Vestjyllands Politi er blandt de politikredse, som har oplevet et fald i antallet af anmeldte indbrud mellem 19. december og 1. januar de seneste år.

Men i en pressemeddelelse advarer Erik Hykkelbjerg fra politikredsens forebyggelsesafdeling mod at være "alt for skråsikker".

- Sidste år lå antallet af indbrud i julen relativt lavt. Det glæder vi os selvfølgelig over, men der er desværre ingen garanti for en gentagelse. Heldigvis er der en del ting, man selv kan gøre for at minimere risikoen for indbrud, udtaler han og nævner blandt andet nabohjælp som en effektiv måde at undgå den ubehagelige overraskelse, når man vender hjem juleaften.