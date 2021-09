Har du undret dig? Derfor vrimler det med stankelben i dit hjem lige nu

Har du undret dig over, hvorfor det lige nu vrimler det med stankelben i dit hjem?

Så er der en god og naturlig forklaring, lyder det fra Jens Thorving Andersen, naturformidler ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Det er højsæson for dem lige nu. Ligesom for eksempel myg og flåter også har en højsæson, så er sensommeren og det tidlige efterår et godt tidspunkt for stankelben. Der er flere af dem, og de er mere aktive, siger Jens Thorving Andersen.

Det er nemlig parringstid for stankelbenene, som derfor farer rundt og leder efter nogen at parre sig med eller et sted at lægge æg. Og i den jagt får de forvildet sin indendørs.