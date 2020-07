Har du undret dig? Derfor vajer dette flag rundt omkring i det østjyske

Mange har nok i dag undret sig over, at det færøske flag Merkið er hejst rundt omkring på diverse statslige bygninger i det østjyske.

Men det er der en god forklaring på.

Dagen i dag, den 29. juli, er nemlig Færøernes officielle flagdag i Danmark.

Flaget Merkið har dagen i dag flagret på blandt andet banegården i Aarhus. Foto: Poul Schmidt

Markerer et stærkt bånd i rigsfællesskabet

I 2016 besluttede den danske regering sig for, at man ville indføre officielle flagdage for både Grønland og Færøerne.

Fremover skulle statslige myndigheder altså flagre med det grønlandske flag, Erfalasorput, på Grønlands nationaldag den 21. juni og med det færøske flag, Merkið, på Færøernes nationaldag den 29. juli.

Læs også Trods løsladelse: Nu er drenge fængslet for groft kølle- og knivoverfald

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte dengang:

- Flagene er forskellige, ligesom landene i rigsfællesskabet. Det er forskelligheder, vi skal respektere og værdsætte, samtidig med, at vi skal markere og fejre vores fælles historie og stærke bånd i rigsfællesskabet

Korset på det færøske flag symboliserer tilknytningen til Norden og den kristne tro, som vi historisk har haft tilfælles. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Strid om datoen

Datoen i dag har dog været et mindre stridspunkt gennem tiderne, fordi Færøerne selv har deres officielle flagdag den 25. april - og altså ikke i dag, den 29. juli, hvor vi fejrer den her i landet.

Derfor spurgte forhenværende medlem af Folketinget for det færøske parti Tjóðveldi den 21. marts statsministeren, 'hvorfor den officielle flagdag, den 25. april, var fravalgt i Danmark'?

Hertil svarede den daværende statsminister:

- Regeringen har besluttet, at der skal flages med det færøske flag på Olai-dag den 29. juli. Hermed knyttes flagdagen til det, der almindeligvis kaldes Færøernes nationale festdag.

Læs også 87-årig mand forsvandt: Nu er han fundet druknet

Ólavsøka - eller Olai-dag på dansk - er Færøernes nationaldag, der markerer den norske kong Olav Haraldssons dødsdag, der efter sin død på Stiklestad i Norge blev kåret til helgen med navnet Olav den Hellige.