Har du husket det? Søndag er sidste chance for at indberette kørselsfradrag

Da Skattestyrelsen den 11. marts åbnede for adgang til at rette i årsopgørelsen for 2022, var det med mindst en opgave til mange danskere; indberetning af kørselsfradrag.

Præcis som i 2021 havde styrelsen nemlig ikke fortrykt kørselsfradraget, hvorfor man selv skal huske det. Tidligere på ugen havde 940.000 borgere gjort det, men det efterlader også skattestyrelsen med en formodning om, at flere måske mangler at indberette, inden fristen udløber søndag den 1. maj.

- Det er andet år i træk, man selv skal huske at oplyse os om kørselsfradrag. For de, der endnu ikke har opgjort fradraget, er det en god idé at få set på det nu. Kørselsfradraget kan hurtigt betyde forskellen mellem en restskat og penge retur på kontoen. Derfor er der vigtigt, at man husker at få det med, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen, i en skriftlig kommentar.



Husk også andre fradrag

Ifølge Skattestyrelsen bliver der automatisk dannet en ny årsopgørelse, når en borger retter sine oplysninger. Fører de nye oplysninger til, at borgerne skal have overskydende skat retur, vil beløbet normalt blive sat ind på Nemkonto i løbet af 12 hverdage, medmindre der er gæld til det offentlige, fremgår det.

Foruden kørselsfradrag skal man også selv indberette håndværker- og servicefradrag samt indtægt og tab ved salg af værdipapirer, oplyser styrelsen.