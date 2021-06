Han talte danskerne igennem Eriksens kollaps: - Der måtte ikke gå spekulation i den

- Og så er det, at der kan gå lidt for mange følelser i det, og det synes jeg ikke var på sin plads på det her tidspunkt. Jeg var også meget glad for DR’s beslutning om at gå på helikopterbilledet, for det kan jeg forstå, at DR var de allerførste, der gjorde.

- Der var ingen som helst grund til, at de danske seere skulle være direkte vidner til, at der lå en ung mand og kæmpede for sit liv.

Har oplevet noget lignende

Selvom de seneste nyheder om Christian Eriksen har været gode, så var Morten Bruun tilbageholden med at bryde ud i lettelse, da der kom positive nyheder om Eriksen i går.

Det skyldes, at han tidligere har oplevet, at en lignende episode endte tragisk.

- Det var en ligakamp i Spanien mellem Sevilla og Getafe på det tidspunkt, da Michael Laudrup var træner for Getafe. En spiller, som hed Antonio Puerta, faldt om under lignende omstændigheder, fortæller Morten Bruun.

- Han rejser sig så efter et par minutter og kan gå ud med en hjælper ved sin side og bliver klappet væk fra banen. Og efter kampen var der glæde og lettelse over, at det ikke gik værre end det gik. Men Antonio Puerta afgik ved døden dagen efter, og han var yngre end Christian Eriksen - han var blot 22 år.

- Så den havde jeg kørende for min indre skærm, men det var jo ikke en oplevelse, jeg skulle dele med seerne i aftes, eftersom det endte tragisk.

- Danmark er under pres

Allerede i aften skal Morten Bruun kommentere Hollands kamp mod Ukraine i Amsterdam.

Og rent sportsligt var det heller ikke nogen god dag for det danske landshold i går ifølge eksperten.

- Vi skulle jo ret beset have vundet den kamp, og jeg synes spillerne gjorde, hvad de kunne. De gjorde det bare ikke særligt godt set med fodboldfaglige briller.



- Og når vi kigger frem i turneringen, så bliver det selvfølgelig svært sådan at opretholde det her EM-momentum, men det er også i svære situationer, vi skal vise, hvad vi er lavet af. Men Danmark er under pres, og lige nu er det da nok mest sandsynligt, at vi ender med kun at skulle spille tre gruppespilskampe, men så må det jo være sådan.

Hvordan tror du, resten af slutrunden bliver?

- Jeg tror, det har rigtigt meget at gøre med Christian Eriksens helbredstilstand. Hvis vi går ud fra, at de meldinger, vi har fået, holder stik, og han kommer sig, så tror jeg, at efter et par dage vil tingene finde deres leje. Hvis det modsatte bliver tilfældet, så har vi en anden situation, men det er der jo ikke nogen grund til at spekulere i, altså meldingerne er, at han er i relativt god behold, siger Morten Bruun.

Søndag eftermiddag kl. 15 afholder DBU en presseseance, hvor hvor landsholdslægen og fodbolddirektør Peter Møller vil sætte nogle flere ord på gårsdagens hændelse.