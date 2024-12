Halvdelen har ikke lager klar til krise

Halvdelen af danskerne har ikke skaffet nødlager

Over halvdelen af danskerne svarer i en ny Voxmeter-måling nej til at have fulgt regering og myndigheders anbefaling om at anskaffe sig et nødlager i hjemmet. Det skriver Ritzau.

Anbefalingerne blev meldt ud første gang for cirka et halvt år siden 15. juni. Konkret er det 50,7 procent, som i målingen siger nej til at have fulgt anbefalingerne. De går på at have mad og vand til at kunne klare sig i tre dage.