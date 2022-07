Hæver rente: Nu skal du betale mindre for dine penge i banken

Hvis ECB hævede renten, og Nationalbanken undlod at gøre det, ville det risikere at gøre det mere attraktivt at flytte sine penge over i euro frem for kronen - dermed ville styrkeforholdet mellem de to rykke sig.

ECB har hævet sin rente med henvisning til, at prisstigningerne, også kaldet inflation, i euro-landene har været langt over de to procent, som er ECB's målsætning.