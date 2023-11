Hackere truer med at dele oplysninger om kunder

Hackergruppen Black Basta truer med at frigive personlige oplysninger fra tusindvis af kunder efter et hackerangreb mod ejendomsmæglerkæden EDC.

Det skriver DR.

Black Basta har krævet en løsesum på seks millioner dollar - omkring 41 millioner kroner - fra EDC og truer på sin hjemmeside med at frigive 2,5 terabyte data om få dage.

Hackergruppen har fået fingrene i kopier af over 1300 personers dokumenter. Det gælder for eksempel pas, kørekort og sundhedskort.

Hackerangrebet fandt sted 1. november. Der er ikke tale om data på EDC-kunder, men i stedet data som ejendomsmæglerkæden er kommet i besiddelse af i forbindelse med overtagelsen af en anden virksomhed for nogle år siden, skriver DR.

It-sikkerhedsekspert Jan Kaastrup fra sikkerhedsfirmaet CSIS Security Group, der har efterforsket angrebet for EDC, siger til DR, at Black Basta er en prorussisk hackergruppe og er formentlig bosiddende i Rusland.

EDC's kommunikationschef, Jan Nordmann, ønsker over for Ritzau ikke at sige noget om EDC's forhandlingsposition - og dermed heller ikke om, hvorvidt man vil betale løsesummen eller ej.