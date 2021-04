Håb for skoler: Omstridt sogneregel bliver ændret

Skoler og institutioner uden smittetilfælde skal have lov til at genåbne, hvis et af tre nøgletal falder under grænseværdierne.

Det tredje nøgletal går ud på, at et sogn nedlukkes, hvis der er flere end 20 smittetilfælde over en uge. Det ændres der ikke på.

Stinus Lindgreen oplyser, at med de nye regler kan alle de sogne, der i dag er lukkede, åbne igen.

Som noget nyt skal Styrelsen for Patientsikkerhed kunne ophæve den tvungne nedlukning, allerede før den træder i kraft.

- Nu har vi en model, der er meget mere fleksibel, og som giver mere rum til, at kommunerne kan agere lokalt for at undgå at lukke helt ned.

- Og som også åbner for, at man kan åbne skoler, gymnasier og andet hurtigere end ellers, siger Stinus Lindgreen.