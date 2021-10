Gynækolog opfinder unisex-kondom

Ifølge gynækologen bliver kondomet sat til salg på Wondaleafs egen hjemmeside i december. Det er blevet testet i adskillige kliniske studier.

- Ud fra det antal kliniske studier, vi har foretaget, så er jeg ret optimistisk omkring, at kondomet med tiden vil blive en betydningsfuld tilføjelse til de mange former for prævention, der bruges til at forhindre uønskede graviditeter og overførslen af seksuelle sygdomme, siger John Tang Ing Chinh.

/ritzau/Reuters