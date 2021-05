Grundlaget for rewilding er en myte, mener ekspert: - Hvorfor spørger man ikke mig?

Problemet er ifølge professoren, at dem, der taler om rewilding, ikke er blandt dem.

De har vel ret til deres holdning?

- De har ret til at have den holdning, men jeg er eksperten i det. Jeg er den eneste her i landet, der nogensinde er blevet professor i det her område. Hvorfor spørger man ikke mig?, lyder det retorisk fra Bent Vad Odgaard.

Og det gør vi så:

Hvis vi skal have den største mangfoldighed af liv og arter, mener du, vi skal vinterfodre og have flere domesticerede dyr på store arealer?

- Det, vi lærer af historien, er, at den store biodiversitet kommer ind, da landbruget kommer og begynder at græsse. Det naturlige ville være at emulere det og gøre det samme, siger Bent Vad Odgaard, der ærgrer sig over, at eksempelvis Rune Engelbreth Larsen ikke har rakt ud til ham i løbet af årene for at blive klogere.