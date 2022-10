Grønne partier opfordres til at gå sammen - men ét parti nægter

Valgkampen er i fuld gang, og selvom den bliver hård over hele linjen, kan det blive ekstra svært for et parti som Frie Grønne.

Kigger man på meningsmålingerne ligger det og partiet Alternativet nemlig under spærregrænsen. Og det er derfor langt fra sikkert, at nogen af de to grønne partier bliver repræsenteret i Folketinget efter valget.

Alligevel var Niko Grünfeld, folketingskandidat for Frie Grønne, tirsdag gået på gaden i Aarhus med oprejst pande.



- Det er jo en klimakamp, og de partier, der er i Folketinget lige nu, de har ikke handlet på klimakatastrofen. Og det er derfor, vi tror, der er brug for et Frie Grønne i Folketinget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Knap så overbevist er valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

- Der er jo sket rigtig meget på klimafronten - også blandt de andre partier. De har indgået mange forskellige aftaler og har virkelig taget emnet til sig. Så der er trængsel på klimaområdet, siger valgforskeren.



Kan ikke forestille sig

Alternativet og Grøn Alliance slog sig i september sammen for at mindske risikoen for stemmespild, og det kan være en god ide, mener Rune Stubager.



- Mit bedste bud ville være, at Frie Grønne og Alternativet også slog sig sammen, siger Rune Stubager.