Gråt og vådt: - Ikke den store forskel på dag og nat

Novembergråt.



Det er overskriften på ugens vejr, hvis man spørger den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard.

Selv hun medgiver, at det kan være svært at finde på noget nyt at sige om vejret i disse dage.

- Det fortsætter med at være gråt med lidt regn af og til, konkluderer Bolette Brødsgaard tidligt mandag morgen.

Temperaturmæssigt vil vi hele ugen ligger på mellem 10 og 13 grader om dagen og omkring de 10 grader om natten.

- Så der er altså ikke den store forskel på dag og nat og heller ingen udsigt til nattefrost, siger meteorologen.

Tunge skyer