Gør hjemmeundervisning dit barn demotiveret - sådan hjælper du

Motivation handler om en given adfærd, der styres af et klart mål og retning. Det klare mål og retning er rystet lidt nu. Forholdene for at gå i gymnasiet er i hvert fald ændret.

Genvind motivationen ved at tale om vilkår og accept. To ord, der kan være svære at forlige sig med, men som kan give mere overskud mentalt. Dernæst tal om, hvad der kan være mentale eller fysiske ”gulerødder" i løbet af dagen eller ugen. Noget den unge kan se frem til. Det er vigtigt at belønne, når man også har ydet.