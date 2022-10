Gør du det også? Østjyllands Politi har sigtet 1365 på et år

- Det kan næsten ikke komme som et chok længere, at du ikke skal bruge håndholdt mobil samtidigt med, at du kører bil, står der i opslaget.

Om der kun er bilister blandt de sigtede, oplyser politiet ikke, men loven omfatter en række andre køretøjer.

Det er forbudt at bruge håndholdt mobil, når du kører personbil, lastbil, bus, motorcykel, lastbil, stor knallert, lille knallert, traktor, motorredskab, cykel, el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer, samt hvis du rider, skriver Rådet for Sikker Trafik.

Forbuddet mod at bruge mobiltelefon håndholdt gælder også, hvis du holder for rødt eller holder i kø. Derimod er det ifølge Rådet for Sikker Trafik lovligt, hvis du holder ind til siden og standser.