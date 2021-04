Godt nyt til Leo og andre modstandere af bookingkrav: Minister åben for dialog

Også på Sportspubben Målet i Silkeborg mener ejer Henrik "Tømrer" Pedersen, at kravet rammer forbi skiven.



- Det er en streg i regningen, og det bliver svært at få til at fungere på et værtshus. Det virker lidt til, at man ikke ved, hvordan hverdagen er på et værtshus, sagde han søndag.

'Noget fjol'

En række partier i Folketinget har også opfordret Erhvervsministeriet til at sløjfe kravet.



En af de politikere, der har kritiseret reglen, er Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti, som selv var med til at vedtage den. Hun mener dog ikke, at reglen er blevet udmøntet som planlagt.

- Jeg mener simpelthen, at det er noget fjol. Vi har lavet en aftale, der handler om, at vi skal åbne restauranter blandt andet, og så nytter det jo ikke noget, at man i udmøntningen af aftalen laver nogle benspænd, der gør, at der er rigtig mange, der ikke kan komme til at åbne, sagde Mona Juul mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Kravet om tidsbestilling er i første omgang gældende frem til 6. maj. Det er kun gældende, hvis man sidder indendørs.

Ud over at bestille tid skal man også have et gyldigt coronapas. Det er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for den seneste halve år eller har en negativ coronatest, der højest er 72 timer gammel.