GG Horsens: Populær serie er tilbage med ny sæson

Populær første sæson

Da første sæson af GG Horsens udkom i efteråret 2019, blev serien hurtigt populær blandt både østjyder og andre interesserede, og de otte afsnit har i alt rundet tre millioner afspilninger på YouTube.

Første sæson omhandlede rivaliseringen mellem de to hold "Team Bad-@$$" og "Team GG", men i anden sæson kommer et tredje hold på banen - nemlig "Crush-It".

For at kunne hamle op med det nye hold, bliver "Team Bad-@$$" og "Team GG" nødt til at fusionere sig - og det forløber ikke uden problemer.